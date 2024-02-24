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Я - за показательное наказание врагов народа!

Я  долго  ничего  не  писала     о      ликвидации     выруси  и  предателя     Кузьминова,  в  августе  минувшего  года    угнавшего    на  Украину  вертолёт,  не  писала   потому, что я  пессимист  и  не  верила,  что   вырусь     действительно  ликвидировали.

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