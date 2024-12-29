Передача Данией второй партии истребителей F-16 киевской стороне провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Российскую Федерацию принимать адекватные меры, в том числе военно-технического характера.
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