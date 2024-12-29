Леонтий Букштейн

Эта маленькая, но плохо пахнущая страна и в истории с подрывом Северных потоков также гадила России, не разрешая сначала строительство через свои территориальные воды, а потом похерив расследование подрыва газопроводов. И кто бы такое подумать об этом лилипутском образовании на теле Европы?