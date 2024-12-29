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Лавров: передача Данией второй партии F-16 Украине провоцирует эскалацию

Лавров: передача Данией второй партии F-16 Украине провоцирует эскалацию

Передача Данией второй партии истребителей F-16 киевской стороне провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины, вынуждая Российскую Федерацию принимать адекватные меры, в том числе военно-технического характера.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Эта маленькая, но плохо пахнущая страна и в истории с подрывом Северных потоков также гадила России, не разрешая сначала строительство через свои территориальные воды, а потом похерив расследование подрыва газопроводов. И кто бы такое подумать об этом лилипутском образовании на теле Европы?
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