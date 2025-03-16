В Госдуме предложили приравнять электросамокаты к транспортным средствам

В Госдуму поступили предложения от Следственного комитета о включении электросамокатов в категорию транспортных средств и предоставлении права на управление ими, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
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