Настоящие герои: в Москве прошел предпремьерный показ сериала «Спецы»

В Культурном центре ФСБ России прошел предпремьерный показ сериала «Спецы». Это большая работа, посвященная трудовым будням отечественных спецслужб.
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