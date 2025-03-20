Считает копейки, выглядит как бомж и дурно пахнет: что случилось с гениальным математиком Перельманом, который отказался от 1 млн долларов

Интересная жизнь с Vera Star Когда-то этот бомжеватого вида петербуржец, не идущий ни с кем на контакт, произвел переворот в научном мире — Григорий Перельман сделал гениальное открытие, которое до сих пор будоражит умы ученых по всему миру.
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