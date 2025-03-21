RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Может туризм в Киеве процветает? Ха,ха,ха! Там вообще мужчиной быть опасно!В Крыму назвали «...
  • Eduard
    Жаль долго жил сволочь!В Британии на 87-...
  • Eduard
    Чучело!В Зимбабве ограби...

Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного. «За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность», — говорится в указе главы государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх