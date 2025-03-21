Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного. «За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность», — говорится в указе главы государства.
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