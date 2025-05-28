Три беспилотника ВСУ попытались атаковать Москву

В ночь на 28 мая еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву. Дроны были остановлены и уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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