В Ставропольском крае задержана семья аферистов, похитившая путем обмана более 5,1 млн рублей у отца фигуранта уголовного дела

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность 54-летней жительницы Лермонтова и ее 27-летнего сына, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.