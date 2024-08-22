Несмотря на успехи Украины в Курской области, возвращение этих территорий под контроль России может не быть приоритетом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на эксперта из центра Карнеги, Татьяну Становую.
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