Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 448 подписчиков

Курская область не в приоритете для России, ключевое направление — Донбасс

Курская область не в приоритете для России, ключевое направление — Донбасс

Несмотря на успехи Украины в Курской области, возвращение этих территорий под контроль России может не быть приоритетом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на эксперта из центра Карнеги, Татьяну Становую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх