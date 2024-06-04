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Хакнем

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Кто кому что должен в школе? Моё переосмысление ролей в обучении

Кто кому что должен в школе? Моё переосмысление ролей в обучении

Здравствуйте! Меня зовут Артём, мне 15 лет, и это моя первая публикация в канале "Хакнем Школа". Хочу поделиться с вами своей историей о том, как я изменил своё отношение к учёбе и даже начал получать от неё удовольствие.

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