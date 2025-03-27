Александр Шаров объяснил, как будут исправлять ситуацию в серии с «Ак Барсом»

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист" Форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Александр Шаров поделился мыслями после поражения от казанского «Ак Барса» в первом матче первого раунда Кубка Гагарина (1:4).
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