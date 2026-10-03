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Аргументы и Факты

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Овечкин стал вторым россиянином в истории НХЛ, сыгравшим в 41 год

Овечкин стал вторым россиянином в истории НХЛ, сыгравшим в 41 год

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым российским хоккеистом в истории турнира, сыгравшим в официальном матче в возрасте 41 года.

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