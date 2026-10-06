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Мы соседи по планете

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Глянцевые фото и тёмная правда: что рассказали телохранительницы Каддафи

Глянцевые фото и тёмная правда: что рассказали телохранительницы Каддафи

Они ходили на каблуках, красили губы и держали в руках автоматы Калашникова. Их называли «амазонками» ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

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