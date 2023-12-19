Две 17-этажные блок-секции построили в Иркутске для переселенцев из аварийного жилья

В Иркутске выдано разрешение на ввод в эксплуатацию двух 17-этажных блок-секций в ЖК «Эволюция». Их построили для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по муниципальной адресной программе.