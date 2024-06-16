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Коллективный украинский клоун

Коллективный украинский клоун

Над всеукраинской коллективной пропагандистской клоунадой можно только хохотать, и больше ничего. Некоторые россияне, включая меня, считают, что не только можно, но и даже нужно.

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Комментарии
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Лидия Тюменцева
Весело написано, тоже сколько лжи внесено? Сами военкоры по ТВ говорят, что у нас не хватает дронов и промышленных масштабов нет, парни гибнут, а мы тут про &quot;клоунов&quot;
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10 час.
Аудрюс
Было бы смешно, если бы не так грустно... Когда несколько миллионов по соседству с ума сходят и их еще и вооружают! Эти и АЭС рвануть могут! В общем как им предписано сверху &quot;До последнего украинца&quot;!
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9 час.
карюкалов вячеслав
Да уж.
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8 час.

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