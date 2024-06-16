Коллективный украинский клоун

Весело написано, тоже сколько лжи внесено? Сами военкоры по ТВ говорят, что у нас не хватает дронов и промышленных масштабов нет, парни гибнут, а мы тут про "клоунов"

Аудрюс

Было бы смешно, если бы не так грустно... Когда несколько миллионов по соседству с ума сходят и их еще и вооружают! Эти и АЭС рвануть могут! В общем как им предписано сверху "До последнего украинца"!