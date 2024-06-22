В Мелитополе прошла акция к Дню скорби - началу ВОВ

Волонтеры Запорожской области создали картину из огня - зажгли 1000 свечей. На видео Кристина Параскан, руководитель регионального штаба движения «Мы вместе» Читайте больше новостей в нашем Дзен и Telegram .
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