Штат Нью-Йорк привлекает крупные кино- и телепроекты гораздо более быстрыми темпами, чем Голливуд, и в ближайшее время обойдет его по объему инвестиций в кино- и телефильмы, сообщила 15 октября газета The Hollywood Reporter.
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