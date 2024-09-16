NYT: покушавшийся на Трампа вербовал афганских солдат в ВСУ и был на Украине

Подозреваемый в намерении совершить покушение на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде Райан Уэсли Раут в прошлом году признавался газете The New York Times в том, что намерен вербовать афганских солдат для отправки их на Украину, Раут также сообщал, что был на Украине после начала СВО.