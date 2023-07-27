Путин по итогам саммита «Россия — Африка» выступит с заявлением для СМИ

На форуме президент обсудит взаимодействие стран континента с РФ. Российский президент Владимир Путин в пятницу выступит с заявлением для СМИ по итогам саммита «Россия — Африка», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.