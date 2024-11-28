Тбилиси сопротивляется давлению Запада, или Перезагрузка грузинской власти в период американского «междуцарствия»

Грузинский парламент 25 ноября начал свою работу. Накануне стало известно имя кандидата в президенты Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» – им стал известный в прошлом футболист, а затем депутат парламента Михаил Кавелашвили.
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