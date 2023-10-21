War on the Rocks: следующий год станет крайне тяжелым для Украины

Военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks высказали мнение, что следующий год окажется для Украины крайне сложным из-за роста военного производства в России и смены внешнеполитических приоритетов США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии