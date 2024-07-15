Лесной пожар уничтожил почти 70 зданий под Новороссийском

68 зданий пострадали от огня на базах отдыха под Новороссийском во время ландшафтного пожара. По данным Оперативного штаба Краснодарского края, на территории базы отдыха "Романтик" в хуторе Дюрсо сгорело 60 зданий, а на базе отдыха "Голубая волна" сгорело 8 зданий и 5 автомобилей.