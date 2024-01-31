Совбез Таиланда займется вопросом депортации участников «Би-2» в Россию

Министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукона заявил, что вопрос о депортации в Россию задержанных в стране за проведение концерта без разрешения на работу участников группы «Би-2» попал на рассмотрение Совета безопасности азиатского государства.
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