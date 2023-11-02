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Главком ВСУ Залужный: военный конфликт зашел в тупик, прорыва не будет

Главком ВСУ Залужный: военный конфликт зашел в тупик, прорыва не будет

Российско-украинский конфликт зашел в тупик подобный тому, в котором оказались участники Первой мировой войны, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist.

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