Главком ВСУ Залужный: военный конфликт зашел в тупик, прорыва не будет

Российско-украинский конфликт зашел в тупик подобный тому, в котором оказались участники Первой мировой войны, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist.
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