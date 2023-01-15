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Telegraph: Британия пересмотрит позицию по СВПД после казни Акбари

Telegraph: Британия пересмотрит позицию по СВПД после казни Акбари

Великобритания может перестать поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий после казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.

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