Трамп раскритиковал Байдена и Харрис из-за ситуации с ураганом

Бывший президент США и кандидат на этот пост от Республиканской партии подверг критике действующего главу государства Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за то, что они помогают другим странам, а не собственным согражданам, пострадавшим от урагана .
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