Когда шашлык и природа могут стать не в радость: нарушения дачников, которые приведут к штрафу и аресту Ольга БезродняяДачная жизнь предоставляет множество радостей, но также влечет за собой ответственность.
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