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«Тьфу на тех, кто предает дружбу»: Садальский вступился за Пугачеву в конфликте с Резником, назвав его предателем

«Тьфу на тех, кто предает дружбу»: Садальский вступился за Пугачеву в конфликте с Резником, назвав его предателем

Актер Стас Садальский вступился за певицу Аллу Пугачеву в конфликте с поэтом Ильей Резником — автором многих хитов, которые исполняла артистка.

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