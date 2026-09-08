Первая магнитная буря сентября началась на Земле

Сегодня, 8 сентября, на Земле зафиксирована первая магнитная буря осени. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, событие началось около 11 часов утра по московскому времени и на данный момент классифицируется как слабое (уровень G1 по 5-балльной шкале).