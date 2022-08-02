Прибалтика и рада бы отмотать время назад — но кто теперь позволит

Как жаль, что машину времени не изобрели до того, как вся Европа решила встать против России. Иначе еврочиновники перенеслись бы в будущее, оценили масштаб бедствий вследствие собственных странных решений и сто раз подумали бы, прежде чем делать.
Как жаль, что машину времени не изобрели до того, как вся Европа решила встать против России. Иначе еврочиновники перенеслись бы в будущее, оценили масштаб бедствий вследствие собственных странных решений и сто раз подумали бы, прежде чем делать.
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