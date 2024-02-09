Газпром поможет Ираку в добыче нефти на месторождения Эн-Насирия Проект по разработке месторождения предполагает не только его освоение, но и строительство НПЗ.
Пронедра
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Газпром поможет Ираку в добыче нефти на месторождения Эн-Насирия Проект по разработке месторождения предполагает не только его освоение, но и строительство НПЗ.
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