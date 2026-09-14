В Госдуме предложили повысить минимальную пенсию по старости до 50 тысяч рублей

Депутат Государственной думы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий увеличение минимальной страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей в месяц.
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