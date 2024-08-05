В генплан Сочи включили железную дорогу Адлер-Черкесск-Кисловодск

Согласно схеме территориального планирования в генеральный план Сочи внесли строительство новой железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск, рассказала специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) Елена Павленко .
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