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США сообщили о работе с ООН над ускорением поставок зерна и удобрений из РФ и Украины

США сообщили о работе с ООН над ускорением поставок зерна и удобрений из РФ и Украины

Вашингтон активно работает со Всемирной продовольственной программой ООН над тем, чтобы повысить скорость поставок российского и украинского продовольствия и удобрений на территорию государств, которые обычно являются потребителями данной продукции.

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