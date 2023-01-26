США сообщили о работе с ООН над ускорением поставок зерна и удобрений из РФ и Украины

Вашингтон активно работает со Всемирной продовольственной программой ООН над тем, чтобы повысить скорость поставок российского и украинского продовольствия и удобрений на территорию государств, которые обычно являются потребителями данной продукции.
Вашингтон активно работает со Всемирной продовольственной программой ООН над тем, чтобы повысить скорость поставок российского и украинского продовольствия и удобрений на территорию государств, которые обычно являются потребителями данной продукции.
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