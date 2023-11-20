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Герин о неудачах «Миннесоты»: «Я недоволен. У нас многое не получается. Беспокоит игра Капризова и Болди, но я верю в этих парней»

«Уайлд» потерпели 5 поражений подряд и занимают 6-е место в Центральном дивизионе с 14 очками в 17 играх.

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