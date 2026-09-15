Россия и США встретятся на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Встреча пройдет в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия и США проведут переговоры на полях Генассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.
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