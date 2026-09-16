«Это станет нашим общим ответом»: президент Путин обратился к россиянам накануне выборов в Госдуму

«Это станет нашим общим ответом»: президент Путин обратился к россиянам накануне выборов в ГосдумуВладимир Путин выступил с обращением накануне выборов в Госдуму, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября.
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