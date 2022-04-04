Провокация в Буче

Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН 4 апреля из-за провокации в Буче. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН 4 апреля из-за провокации в Буче. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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