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Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева

Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева

Французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил шаги по установлению взаимного моратория между Россией и Украиной на удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, передает агентство Reuters .

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