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На Северном Кипре отказались от соглашения с Республикой Кипр

На Северном Кипре отказались от соглашения с Республикой Кипр

Предложение президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса по обмену открытия аэропорта Эрджан и порта Фамагусты в обмен на возврат квартала Вароша было отвергнуто лидером турок-киприотов Эрсином Татаром, пишет 6 февраля греческая газета To Vima.

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