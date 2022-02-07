На Северном Кипре отказались от соглашения с Республикой Кипр

Предложение президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса по обмену открытия аэропорта Эрджан и порта Фамагусты в обмен на возврат квартала Вароша было отвергнуто лидером турок-киприотов Эрсином Татаром, пишет 6 февраля греческая газета To Vima.