Часть жителей Черноморского побережья останется 14 сентября без воды

Из-за коммунальных аварий в кранах опустеет в домах Геленджика и Новороссийска.В Геленджике в связи с неполадками на магистральной линии вода отключена с 08:00 в Голубой бухте, Марьиной роще, Солнцедаре, Кабардинке, Виноградном и на Тонком мысе.