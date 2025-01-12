Еврокомиссар Аджа Лябиб: неанонсированный визит на Украину с гуманитарной миссией

Еврокомиссар Аджа Лябиб прибыла на Украину с неанонсированным визитом. Она подчеркнула продолжение гуманитарной поддержки Евросоюзом в сложных условиях зимы, выступив с важными заявлениями и поделившись впечатляющими фотографиями.