Как известный израильский вор стал национальным героем

В 90-х Моти Ашкенази был одним из самых известных и ловких воришек во всем Израиле. Обычно парень промышлял на пляжах Тель-Авива, где для того чтобы «обчистить» туристов, даже не нужно было сильно напрягаться — поднял сумку и пошел.