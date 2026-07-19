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Глава инновационного фонда НАТО назвал главное преимущество Европы перед Россией

Глава инновационного фонда НАТО назвал главное преимущество Европы перед Россией

Основатель венчурной компании Lakestar и председатель совета директоров Инновационного фонда НАТО (NIF) Клаус Хоммельс в интервью Financial Times назвал главное преимущество Европы перед Россией и Китаем.

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