Глава инновационного фонда НАТО назвал главное преимущество Европы перед Россией

Основатель венчурной компании Lakestar и председатель совета директоров Инновационного фонда НАТО (NIF) Клаус Хоммельс в интервью Financial Times назвал главное преимущество Европы перед Россией и Китаем.
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