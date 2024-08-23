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Геополитика надолго отодвинула реализацию газопровода из России в Китай

Геополитика надолго отодвинула реализацию газопровода из России в Китай

В то время как Россия стремится переориентировать свой экспорт энергоносителей в Азию на фоне напряженных отношений с Западом, Китай, по-видимому, находится в более выгодной позиции на переговорах и изучает альтернативные энергетические проекты.

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