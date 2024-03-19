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  • Астон Мартин
    интересно , а финнам по тв внушают что у них все лучше чем  у остального мирового сообщества , или финны сами это пон...Финляндия — самая...
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Китай не оставляет посреднические усилия по Украине. Комментарий Георгия Бовта

Китай не оставляет посреднические усилия по Украине. Комментарий Георгия Бовта

КНР намерена убедить Европу допустить Россию за стол будущих переговоров, пишет западная пресса. Насколько Китай может преуспеть в этом вопросе?Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Францию с официальным визитом и проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в мае.

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