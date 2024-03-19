Китай не оставляет посреднические усилия по Украине. Комментарий Георгия Бовта

КНР намерена убедить Европу допустить Россию за стол будущих переговоров, пишет западная пресса. Насколько Китай может преуспеть в этом вопросе?Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Францию с официальным визитом и проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в мае.