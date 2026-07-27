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FiNE NEWS

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Как опыт воспитателя влияет на качество общения с детьми в детском саду

Учёные из Московского университета установили, что педагогический стаж воспитателя напрямую сказывается на качестве его взаимодействия с детьми в детских садах, если размер группы не превышает определённого лимита.

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