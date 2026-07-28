Где в Барнауле ограничат движение при реконструкции водопровода: схема

"Росводоканал Барнаул" приступает к реконструкции водопроводной сети в центральной части города. Работы развернутся на улицах Максима Горького и Гоголя, где обновят участок водопровода диаметром 200 мм протяженностью 200 метров, сообщили в городской администрации.