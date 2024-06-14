Володин: дедолларизация неизбежна, из-за санкций США доллар себя дискредитировал

Очередные санкции США не принесут желаемого эффекта. Они лишь подорвут доверие к доллару и ускорят повсеместный отказ от американской валюты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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