Фредди Гиллеспи покинул «Нью-Зиланд». Центровой может перейти в «Милан»

Центровой (27 лет, 206 см) официально покинул клуб NBL, в котором начинал сезон-24/25. В девяти матчах за «Брэйкерс» Гиллеспи в среднем набирал 6,9 очка, 5,3 подбора и 1,8 блок-шота за игру.